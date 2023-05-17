Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik "Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Doğan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınarak Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan alana getirildi.

?Burada şehidin babası Necaattin, annesi Havva Doğan ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan ağabeyi İsmail Doğan, cenaze törenine üniformasıyla katıldı.

Şehit Doğan'ın cenazesi, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Çayıraltı köyünde defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları ile Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat milletvekilleri Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, Yücel Bulut ve Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesi Cumhuriyet Meydanı'na getirilen, üzerinde "Meral Akşener İYİ Parti Genel Başkanı" yazılı çelenk bazı vatandaşların tepkisi üzerine alandaki kişilerce kaldırıldı, "CHP Genel Başkanı" yazılı çelengi de bir vatandaş tahrip etti.