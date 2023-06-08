Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Siirt'te şehit oldu
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Siirt kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit için başsağlığı diledi. Şehidin ailesine Çanakkale'de şehadet haberi verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit uzman çavuşun cenazesi yarın Çamdibi köyünde toprağa verilecek.
Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin başı sağ olsun. 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu' sırasında şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Genel Komutanlığımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."
Çanakkale'deki ailesine şehadet haberi verildi
Ceylan'ın Çanakkale'nin Yenice ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin, Çamdibi köyünde babası Bekir Ceylan ve annesi Gülten Ceylan'ın yaşadığı eve gelen askeri yetkililer, şehadet haberini iletti. Ceylan ailesinin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Evli ve 1 çocuk babası şehit uzman çavuş Aydın Ceylan'ın Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli olduğu öğrenildi.
Şehit uzman çavuşun cenazesinin yarın Yenice'nin Çamdibi köyünde toprağa verileceği bildirildi.