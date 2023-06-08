Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Siirt'te şehit oldu

Siirt kırsalında yürütülen 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu'nda Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit için başsağlığı diledi. Şehidin ailesine Çanakkale'de şehadet haberi verildi. Evli ve 1 çocuk babası olan şehit uzman çavuşun cenazesi yarın Çamdibi köyünde toprağa verilecek.