Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'a Şehadet Belgesi Verildi

Siirt kırsalında yürütülen "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu"nda 7 Haziran'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ın ailesine şehadet belgesi verildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şehit Aydın Ceylan için mevlit programı düzenlendi.

Programda, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadi Akman, şehit ailesine şehadet belgesini teslim etti.

Aydın Ceylan'ın babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan ile görüşen Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Şehitlerimizin değerli aileleri bizlere emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, hayrınızı Allah kabul etsin, aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.