Şehit Jandarma Astsubayı Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda dua edildi ve katılımcılara ikramlar yapıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise yol çalışmalarını inceledi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 2020 yılında patlayıcıların intikalleri sırasında yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Eski Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, dua edildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şehidin ailesi ile bir süre sohbet etti.
Programa katılanlara pilav ve ayran ikram edildi.
-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Uzunlar, yol çalışmalarını inceledi
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar, devam eden yol ve kaldırım yapım çalışmalarını inceledi.
Uzunlar, Karadeniz Mahallesi'nde devam eden çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.
Ekiplerin hız kesmeden çalışmalara devam ettiğini belirten Uzunlar, mahallere güzellik katmaya devam ettiklerini ifade etti.