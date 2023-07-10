Şehit Jandarma Astsubayı Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşanan patlamada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için Tekirdağ'da mevlit okutuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda dua edildi ve katılımcılara ikramlar yapıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar ise yol çalışmalarını inceledi.