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Jandarma Astsubay Nebi Çullu'nun cenazesi Adana'da toprağa verildi

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Cezaevi nakil devriyesi esnasında Kayseri İncesu'da 21 Mart'taki trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede dün şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nebi Çullu'nun cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.

Çullu'nun (48) cenazesi, tören için merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na getirildi.

Nebi Çullu'nun naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene şehidin eşi Emine Ata ve 20 yaşındaki oğlu Yusuf Mert Çullu ile Vali Yavuz Selim Köşger, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan karalar, mülki ve askeri erkan katıldı.

???????Nebi Çullu, Mersin İl Jandarma Komutanlığınca 21 Mart'ta yapılan cezaevi nakil devriyesi esnasında Kayseri İncesu'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Astsubay Kıdemli Başçavuş Jandarma Kayseri 21 Mart Adana Güncel Haberler

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