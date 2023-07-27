Şehit Jandarma Astsubay Ali Buran Son Yolculuğuna Uğurlandı

SURİYE'de şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran son yolculuğuna uğurlandı. Şehit astsubay için Beykoz'da tören düzenlendi. Buran cenazesi, ikindi namazından sonra Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda defnedildi.

Çobanbey Jandarma Danışman Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Buran, dün öğle vakti kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Buran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Buran'ın cenazesi Kilis Asri Mezarlığında düzenlenen törenin ardından İstanbul'a gönderildi. Şehit Ali Buran'ın cenazesi bugün Türk Bayrağına sarılı tabut ile Beykoz Tokatköy'de bulunan Yeni Camii'ye getirildi. Buran'ın eşi Nesibe Buran ve kızı Buse Buran, Şehit Kıdemli Başçavuş Ali Buran'ın tabutu başında gözyaşı döktü. Cenazeye çok sayıda asker, şehidin yakınları ve mahalle sakinleri katıldı. Kılınan cenaze namazı ve yapılan törenin ardından Şehit Ali Buran'ın cenazesi Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedildi.