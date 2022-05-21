Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı son yolculuğuna uğurlandı
AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın cenazesi, memleketi Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde toprağa verildi.
AA / Zekeriya Karadavut - Güncel