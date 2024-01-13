Irak'ta çıkan çatışmada şehit olan askerin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) şehadet haberi, Eskişehir'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehidin Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'ndaki evine gelen yetkililer, baba Nazif ve anne Ferah Evcin'e şehadet haberini verdi.

İstihkam Sözleşmeli Er Evcin'in babaevine Türk bayrağı asıldı.

Şehidin bekar ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.