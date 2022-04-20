Son dakika haberi: Şehit infaz koruma memuru için adliyede tören düzenlendi

Bursa'da cezaevi aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Yiğit'in naaşı tören alanına geldiğinde sevenler gözyaşlarını tutamadı. Şehidin eşi ve çocukları son kez tabuta sarıldı..Bursa Adliyesi önündeki törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, teröristlerin inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını sormaya ve terörü bitirmeye kararlı olduklarını belirtirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da terör örgütünün terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacağını, bir çok eylemi oluşmadan engellediklerini dile getirdi.

Sabah servis otobüsüne yönelik el yapımı bombayla yapılan uzaktan kumandalı saldırıda şehit olan Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde görevli infaz koruma memuru Cengiz Yiğit için tören düzenlendi. 3 çocuk babası Yiğit için Bursa Adliyesi önündeki törene iki bakanın yanısıra, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekilleri, savcı ve hakimler, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Yiğit'in yakınları al bayrağa sarılı tabutu gördüklerinde gözyaşlarını tutamadılar. Şehidin eşi ve çocukları son kez al bayrağa sarılı tabuta sarıldılar.

Törende konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7 yaralının hastanede tedavisinin sürdüğünü kaydederek, "İnfaz koruma memurlarımız büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar. Bu ilk şehidimiz değil. İstanbul'da Mehmet Selim Kiraz savcımız makamında terör örgütü tarafından şehit edilmişti. İzmir'de polis memurumuz Fethi Sekin terör saldırısını önlemek için şehit düşmüştü. Hem güvenlik güçlerimiz hem hakim savcı görevi yapanlarımız, infaz koruma memurlarımız devletin başka görevlerinde bulunan nice vatan evladını şehit verdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlüdür. Kudretlidir; terör ve teröristlerle onları destekleyen her türlü güçle etkin kararlı mücadeleyi yapmıştır. Bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Hiç bir terör saldırısı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kararlılığından geri adım attırmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar inlerine girmeye, yaptıklarının hesabını onlara sormaya, terörü bitirmeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti kararlıdır. Şehitlerimiz bu milletin görünmez muhafızlarıdır. Biz onların maneviyatından güç alıyor, onların bıraktığı vazifeyi koşarak yerine getirmeye devam ediyoruz. Ülkemizde bir daha böylesi terör saldırıları olmaması; acı olaylar yaşanmamasını temenni ediyorum. Şehidimize Rabbimden rahmet diliyor, makamı cennet makamı ali olsun diye dua ediyorum. Rabbim şehitlerine ikram ettiği gibi bu şehidimize ikramını esergimesin Peygamberin yanı başında onu da ağırladıkları arasına katmasını diliyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da törende yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Terör örgütü fırsat kollar, eğer rehavet içinde olursak bu fırsatı bulduğu andan itibaren eylem yapmaya çalışır. Bir çok eylemi oluşmadan engelliyoruz. Bu eylemle ilgili inşallah yakın zamanda failler bulunacak ve cezalandırılacaktır. Terör örgütü özellikle terörle mücadelede elde edilen büyük başarılardan sonra kendini ispat etmeye çalışacaktır. Önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye'nin iç istikrarını ve iç huzurunu bozmaya yönelik bir çok eylem beklentisi; elbetteki bize istihbari olarak sürekli iletilmektedir. Bu konuda tüm Türkiye'de milletimiz emin olsun. Tüm güvenlik güçlerimizle huzurun ve istikrarın devamı için bu tip eylemlerin oluşmadan engellenmesi için bütün gayret ve çalışmalar devletimizin bütün kurumlarının koordinasyonunda yürümektedir"

11 yıllık infaz koruma memuru şehit Cengiz Yiğit'in naaşı toprağa verilmek üzere Ağrı'ya gönderildi.

(Ahmet Burak Öztürk - Ali Kamur - Hakan Gönül - HA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel