Şehit imam Hacı Kazım Ozan anıldı

Beypazarı'nda öğrenciler, Müftülük Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde, şehit imam Hacı Kazım Ozan'ı ölüm yılında kabri başında andı.

İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, 4 Mayıs 2009'da Mardin'in Bilge köyünde imamken namaz kıldırdığı sırada şehit edilen Hacı Kazım Ozan'ı anma etkinliği düzenledi.

Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmama Hatip Lisesi ve Şehit Sefa Tiftik Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Ozan'ın ilçedeki kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

Etkinliğe, koordinatörlüğü yetkilileri Muhammet Kelleci ve Abdullah Akbaş da katıldı.