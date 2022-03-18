Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak

AA - Cemil Murat Budak - Güncel
 - Güncelleme:
Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit yargı mensuplarının isimleri Batı Adliyesindeki, Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi, sosyal tesis ve konferans salonuna verildi.

ANKARA (AA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit yargı mensuplarının isimleri Batı Adliyesindeki, Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi, sosyal tesis ve konferans salonuna verildi.

Başsavcılık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit düşen hakim ve savcıların adını adliyedeki çeşitli birimlere verdi.

Bu kapsamda, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı, konferans salonuna verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın adı, adliyenin sosyal tesislerine verildi.

Tunceli'den görev yeri Ovacık'a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan'ın adı ise Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nde yaşatılacak.

AA / Cemil Murat Budak - Güncel

Cumhuriyet, Ankara, Şehit, Hakim, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title