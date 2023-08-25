ŞEHİT HAKAN TELLİ'NİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI -2

, KAĞITHANE'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen polis memuru Hakan Telli'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir adrese dün gece 0030 sıralarında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çıkan çatışma sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Hakan Telli yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit polisin naaşı Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından emniyet yetkililerince teslim alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Şehit Hakan Telli'nin cenazesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde düzenlenecek uğurlama merasiminin ardından memleketi Tokat'a gönderilecek.