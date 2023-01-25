Şehit güvenlik korucusu Encü, birçok operasyona gönüllü katılmış

ŞIRNAK'ta, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü'nün (45), koruculardan oluşan 'Fırtına Özel Operasyon Timi'nin başında olduğu ve bölgeyi çok iyi bildiği için birçok operasyona...

ŞIRNAK'ta, 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encü'nün (45), koruculardan oluşan 'Fırtına Özel Operasyon Timi'nin başında olduğu ve bölgeyi çok iyi bildiği için birçok operasyona gönüllü katıldığı belirtildi. Pençe, Pençe Kilit, Pençe Kaplan ve Eren Abluka gibi yurt içi ve yurt dışında birçok operasyonda görev alan Şehit Encü'nün oğlu Barış Encü (19), "Şehidimiz 27 yıldır işin içerisinde. Vatanı için savaşarak var olan biriydi. Allah'a şükürler olsun kanı yerde kalmadı" dedi.

Şırnak'ta düzenlenen 'Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda Bestler Dereler bölgesinde 22 Ocak'ta teröristlerle çıkan çatışmada güvenlik korucusu Nimet Encü şehit oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit Encü için, "Bir kahraman bugün şehadete koştu. O, efsane idi. Onun efsanesi, cesareti, yüreği, sadakati. Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu'nda Bestler Dereler'de Şehit düşen Kahraman Korucumuz Tim Komutanımız Uludereli Nimet Encü'ye Rabb'im rahmet eylesin, Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Babasını son olarak göreve giderken gördüğünü belirten diğer oğlu Umut Encü ise "Babam çok güçlüydü. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriydi. Devam eden operasyonlarda şehidimizin kanı yerde kalmadı. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. Vatan sağ olsun. En son saat 5'te uyanarak göreve gidecekti. Ben de uyandım arabaya binene kadar ona eşlik ettim. Ardından göreve gitti" dedi.