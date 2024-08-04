Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı düzenlendi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde gerçekleştirilen Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı'na Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası üyeleri katıldı. Toplantıda sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı ve üyelerin talepleri dinlendi. Toplantının ardından sendika üyeleri Tatvan sahilini gezdi ve fotoğraf çekti.
Gazi, Gazi ve Şehit Yakınları ile Vatansever Kamu Görevlileri Eğitim Sendikası "Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısı" Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlendi.
Tatvan öğretmenevinde yapılan toplantıya, sendikanın genel başkanı Tayyip Dalgın, genel başkan yardımcıları, il ve ilçe başkanları katıldı.
Toplantıda sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı, üyelerin talepleri dinlendi.
Toplantının ardından sendika üyeleri Tatvan sahilini gezdi, fotoğraf çekti.