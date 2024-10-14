Şehit, gazi çocukları ve paralimpik sporcular için Ankara semalarında uçak turu

Türkiye'nin terörle mücadelesinde ön safta yer alan şehit ve gazilerin çocukları ile ülkeyi paralimpik alanda temsil eden sporcular, gönüllü pilotlarla başkenti havadan izledi.

Türk Hava Yollarında uzun süre uçuş planlama mühendisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan ve pilotaj eğitimleri veren Seher Ortatatlı, "Güçlü Yürekler, Minik Kanatlar Gökyüzünde Vefa-3 Projesi" kapsamında şehit ve gazi yakınları ve paralimpik sporcularla iletişime geçti.

Polatlı'daki Orhan Ünsal Hava Parkı'na gelen davetliler, burada yapılan çeşitli gösterileri izledi.

Daha sonra tek motorlu uçaklara bindirilen çocuklar, yaklaşık yarım saat boyunca gökyüzünde kalarak unutamayacakları anlar yaşadı.

Uçuşun ardından düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan ve hediye verilen çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

"Onlar bizim emanetlerimiz"

Ortatatlı, şehit ve gazi yakınları ile sosyal desteğe ihtiyacı olan çocukları gökyüzüyle buluşturmak için Güçlü Yürekler, Minik Kanatlar Gökyüzünde Vefa Projesi'nin üçüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Etkinlikte çok duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Ortatatlı, "Onlar bizim emanetlerimiz. Şehit ve gazilerimizin emanetleri. Gökyüzüyle buluşmak isteyen çocuklarımızı uçuruyoruz. Yüzlerce çocuğumuz var." dedi.

Uçuş okullarının katkılarıyla günde yaklaşık 60 çocuğu uçurduklarını belirten Ortatatlı, diğer çocuklara da uçuş simülatörleri ile deneyim yaşattıklarını söyledi.

Etkinliği düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu anlatan Ortatatlı, şunları kaydetti:

"İlk etkinliğimizi Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzede çocuklarımızla yapmıştık. Çok üzüldük, çok ağladık. O yavruların gözlerindeki mutluluğu görünce çok duygusal anlar yaşadık. İkinci etkinliğimizi şehit ve gazi yakınları için yaptık. Bu etkinliğimizi ise hem şehit ve gazi aileleri ile olimpik sporcularımız için yaptık. Ben ve pilotaj öğrencilerim çok mutlu ve gururluyuz. Havacılık son 20 yılda ülkemizde çok gelişti. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük. Destekçilerimle havacılığı yaymak adına gönüllü topluluklarla yüzlerce minik kanada ulaştık."

"Tek uçabileceğinden çok emindim"

Otizmli yüzücü Tuna Tunca, ilk defa tek motorlu uçağa bindiğini ve ilk başta korktuğunu sonrasında ise kendisini iyi hissettiğini söyledi.

Uçmaktan daha çok yüzmeyi sevdiğini ifade eden Tunca, etkinliğe tekrar katılmak istediğini belirtti.

Anne Gülnur Tunca, oğlunu uçarken izlemenin çok eğlenceli ve keyif verici olduğunu söyledi.

Tuna ile tek başına uçup uçamayacağı hakkında konuştuklarını söyleyen Tunca, "Tek uçabileceğinden çok emindim. Maraton yüzücüsü ve tek başına birçok başarıya imza atan bir sporcu. Ultra maraton yüzüyor. Sakız Adası'ndan Çeşme'ye ilk uluslararası açık su geçişi yaptı." ifadelerini kullandı.

Oğlunun Manş Denizi'nde de ultra maraton denemesi yaptığını ifade eden Tunca, "Tuna'yı tek başına uçakta izlerken Manş'a suya atladığı anı hissettim. İkisi de bizim için çok güzel bir deneyimdi." dedi.

"İmkanı olan herkes bu deneyimi yaşamalı"

Etkinliğe katılan şehit ve gazi yakınlarından 13 yaşındaki Göktuğ Gazioğlu, ilk defa tek motorlu uçağa bindiğini ve çok güzel bir his yaşadığını belirtti.

İmkanı olan herkesin bu deneyimi yaşamasını istediğini ifade eden Gazioğlu, "Yaşıtlarımın havacılık için İngilizceye çok önem vermeleri gerekiyor. Uçağa binmenin yaşıtlarım için korkulacak bir durum olmadığını düşünüyorum. Bu uçağa binmeleri havacılık anlamında kendilerine bir yol olabilir." dedi.

Zeynep Neşe Erol, ilk defa uçağa bindiğini ve çok eğlendiğini söyledi. Kenti ilk defa yukardan gördüğünü söyleyen Erol, "Uçak kalktığında korktum ve arkadaşımın elini tuttum." dedi.

Uçağa bindiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 6 yaşındaki Defne Su Arslan ise ilk başta korktuğunu ancak sonrasında alıştığını belirtti.