Şehit eşini, üniforması ile son yolculuğuna uğurladı

Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit İlgen'in eşi Ülkü İlgen, eşinin üniformasını giyerek, fotoğrafına sarılıp, gözyaşı döktü.

Ankara'da düzenlenen törenin ardından şehit Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi, uçakla Kayseri Erkilet Havalimanı'na getirildi. İlgen için Kocasinan ilçesi Kalemkırdı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Gökmen Çiçek, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehit İlgen'in babası Şeref, annesi Meryem, eşi Ülkü ve kardeşi Fuat İlgen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken şehit aile bireyleri gözyaşı döktü. Protokol üyeleri ve beraberindeki heyet, aileye taziyelerini iletti. Şehit Nihat İlgen, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Öte yandan, 3 çocuk babası olan şehit Nihat İlgen'in aslen Bolulu olduğu ama eşinin Kayseri'de defnedilmesini istediği için burada toprağa verildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
