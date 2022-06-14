Şehit Eren Bülbül maskeli ziyaret, annesini duygulandırdı

ERZURUMLU ortaokul öğrencileri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün (15) mezarını ziyaret etti. Eren'in fotoğrafının yer aldığı maske takan öğrenciler, annesi Ayşe Bülbül'e üzerinde 'İyi ki varsın Eren' yazısıyla fotoğrafının bulunduğu tabloyu hediye etti.

Erzurum'un Palandöken Turgut Özal Ortaokulu öğrencileri, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret etti. 14 öğrenci ziyarete Eren'in fotoğrafı yer alan maske takarak geldi. Burada dualar eden ve şiirler okuyan öğrenciler, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'ü duygulandırdı. Öğrenciler, Ayşe Bülbül'e oğlunun fotoğrafının yer aldığı üzerinde 'İyi ki varsın Eren' yazılı tablo hediye etti.

Öğrenci İlayda Taşkesen ise şehit Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ettiği için çok duygulandığı belirterek, "Burada Eren'in mezarına geldik. Onun için dualar ettik. Allah bize de bu güzel topraklarda ölmeyi nasip eylesin. Eren üzüntüyle ölmedi. Bizim ve vatanımız için öldüğünden dolayı onunla gurur duyuyorum" dedi.