Şehit Erdal Tekin'in adı Feke'de çok amaçlı salona verildi

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde 2012 yılında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Erdal Tekin'in adı Feke'de çok amaçlı bir salona verildi.

Feke Belediyesi tarafından Gürümze Mahallesi'ne yapılan salon, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Sel, şehit Erdal Tekin'in adını taşıyan çok amaçlı salonun mahalleye hayırlı olmasını temenni etti.

Şehidin annesi Yüksel Tekin ve babası Rafi Tekin de evlatlarının adının burada yaşayacak olmasının kendilerine gurur verdiğini söyledi.

Mahalle muhtarı Selami Duran ise hizmetlerinden ötürü Başkan Sel'e teşekkür etti.

Aşıkların türküler söylediği açılış programına, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.