Şehit Er Mustafa Zamkı'nın Kabri Ziyaret Edildi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BEŞİR ŞAVUR - Mardin'de vatanı görevini yaparken Suriye sınırında kaçakçılarla girdiği çatışmada 65 yıl önce şehit düşen er Mustafa Zamkı'nın mezarının Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrenen kardeşi Ali Zamkı (71), ağabeyinin kabrini ilk kez ziyaret etti.

Kızıltepe'de Suriye sınırına sıfır noktadaki Akdoğan Mahallesi Muhtarı Mahmut Sarıdağ, 1958'de şehit olan ve görev yaptığı mahallede defnedilen, aile irtibatı da bulunmayan Çankırılı er Mustafa Zamkı ve Afyonkarahisarlı er Hüseyin Sever'in yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

Ailelere ulaşan ve onlardan izin alan Sarıdağ'ın talebi üzerine şehitlerin kabirleri Mardin Valiliğince düzenlendi.

Muhtarın daveti üzerine Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütcüoğlu koordinatörlüğünde, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi Müsellim köyünde yaşayan ağabey Ali Zamkı, Çankırılı şehit aileleri ve gazilerle ilçeye gelerek 6 yaşındayken kaybettiği ağabeyinin Akdoğan Şehitliğindeki kabrini 65 yıl sonra ziyaret etti, dua okudu.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette Zamkı, anne ve babasının memleketteki mezarından getirdiği toprağı ağabeyinin kabrine serpti.

"Tarifsiz duygular içindeyim"

Ali Zamkı, AA muhabirine, ağabeyinin vatani görevini yaptığı Mardin'de şehit düştüğü bilgisini aldıklarını ancak o zamanki şartlarda kabrinin nerede olduğunu öğrenemedikleri için ziyaretine gelemediğini söyledi.

Şehit ağabeyinin mezarını yıllar sonra da olsa ziyaret etmenin memnuniyetini yaşadığını dile getiren Zamkı, "Tarifsiz duygular içindeyim. 65 yıldır görmemiştim. Bize şehit olduğunu söylediler, küçüktüm, 6 yaşındaydım. Muhtarımızın sayesinde şimdi gelip, gördük. Allah razı olsun. Daha fazla konuşamıyorum, içim yanıyor." dedi.

"Vesile olduğumuz için mutluyuz"

Muhtar Sarıdağ da yaklaşık 30 yıl önce burada şehit mezarları olduğunu gördüklerini, o zamandan beri ailelerine ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

Son yıllarda bu araştırmaları daha aktif sürdürdüğünü dile getiren Sarıdağ, şehitlerin mezar taşında yazan memleketlerindeki askerlik şubeleri, nüfus müdürlükleri ile irtibata geçtiğini belirtti.

Sarıdağ, "Kısmet oldu, ailelerini bulduk. Ailelerinden bu mezarların şehitliğe çevrilmesi için izin istedim. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın ilgileri sonucu bu şehitliği düzenledik. Kendilerini davet ettik. Buna vesile olmak apayrı bir duygu." diye konuştu.

Muhtar Sarıdağ, Valiliğin desteğiyle şehitliğin etrafını da düzenlemek istediklerini belirtti.

"Mutluluk gözyaşlarına şahit olduk"

Çankırı Terörle Mücadele Kahramanları Derneği Başkan Yardımcısı Okan Sütcüoğlu da vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden şehitleri rahmetle andıklarını belirtti.

Suriye sınırının sıfır noktasında 65 yıl önce şehit düşen Mehmetçiklerin kabirlerini ziyaret ettiklerini anlatan Sütcüoğlu, şunları söyledi:

"Çankırılı şehidimizin ailesinin özlemini 65 yıl sonra dindirebilmek adına dernek olarak elimizden ne geldiyse yapmak istedik. Şehidimizin şu an hayatta sadece kardeşi var, Ali amcamız. Onun da bu hasretini dünya gözüyle dindirmek istedik, bu topraklara geldik. Ali amcamız şu an çok yoğun duygular yaşıyor. Çünkü kolay değil 65 yılda neler yaşadı? Onun mutluluk gözyaşlarına şahit olduk. Bu ziyareti gerçekleştirmemize vesile olan muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Akdoğan köyü, şehitlerimize kendi evlatları gibi sahip çıkmış."