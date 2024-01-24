Üye Girişi
Haberler

Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'da 2001 yılında şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesinde anma töreni düzenlendi. Törene Okkan'ın ailesi, vali, kaymakam, jandarma komutanı, belediye başkanı, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmalarda Okkan'ın vatanseverliği ve halkla kurduğu gönül bağı vurgulandı. Törenin ardından şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bırakıldı.

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Okkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Karadeniz, yaptığı konuşmada, devletle milletin kaynaşmasını sağlayan, Diyarbakır halkına devletin ve polisin şefkat yüzünü gösteren Okkan'ı şehadetinin 23. yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Okkan'ın dil, din, ırk ve fikir ayrımı gözetmeksizin görev yaptığı bölgedeki insanları kanatları altına alan bir devlet adamı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Vatan aşkıyla görevini icra eden, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet değerlerini savunan, yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren, devletin yetiştirdiği güçlü bir devlet karakteriydi." diye konuştu.

Karadeniz, Okkan'ın görev aldığı her yerde, özellikle Diyarbakır'da, halkla kurduğu gönül bağının ülkeyi bölmek isteyen hain terör örgütlerine fazla geldiğini vurgulayarak, "Bugün Anadolu'da bir değil, binlerce Ali Gaffar Okkanlar yetişti ve yetişmeye devam edecek. Türk milleti bu vatanperveri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Acır, Belediye Başkanı Babaoğlu ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çalışkan da birer konuşma yaparak, Okkan ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. ???????Daha sonra Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Gaffar Okkan Diyarbakır Karadeniz Sakarya Terör Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Sincan adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Sincan Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti Balıkesir adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti Balıkesir Belediye Başkan adayı kim? İYİ Parti İstanbul adayı kim oldu? SON DAKİKA! 2024 İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan adayı kim? BUĞRA KAVUNCU KİMDİR? İYİ Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu kaç yaşında ve nereli? Umut Yıldız kimdir, nereli? Astrofizikçi Umut Yıldız hangi üniversite mezunu? Umut Yıldız nerede çalışıyor? Şangay nerede, hangi ülkede? Şangay hangi kıtada? Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AK Parti Konya ilçe belediye başkan adayları açıklandı mı? AK Parti Konya ilçe adayları kimler? AK PARTİ ANKARA İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI CANLI İZLE | 24 Ocak AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan adayları listesi! BARAJLARDA DOLULUK ORANI 24 OCAK | İstanbul baraj doluluk seviyesi yüzde 60'ı geçti! Barajlarda son durum nedir? AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! Kara dizisi neden yok, final mi yaptı? Show Tv Kara dizisi neden bitti? Emekli maaşları ne kadar oldu? 2024 Emekli maaşına ne kadar zam geldi? Ayşe Ünlüce kimdir? Halk Tv konuğu Ayşe Ünlüce kaç yaşında, nereli? Ayşe Ünlüce biyografisi!
title