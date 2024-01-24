Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarı başında anma töreni düzenlendi

Diyarbakır'da 2001 yılında uğradığı saldırıda beraberindeki 5 silah arkadaşıyla şehit olan Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Okkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yaşar Karadeniz, Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Okkan'ın öz geçmişi okundu.

Vali Karadeniz, yaptığı konuşmada, devletle milletin kaynaşmasını sağlayan, Diyarbakır halkına devletin ve polisin şefkat yüzünü gösteren Okkan'ı şehadetinin 23. yılında saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.

Okkan'ın dil, din, ırk ve fikir ayrımı gözetmeksizin görev yaptığı bölgedeki insanları kanatları altına alan bir devlet adamı olduğunu dile getiren Karadeniz, "Vatan aşkıyla görevini icra eden, gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyet değerlerini savunan, yenilikçi uygulamalarıyla Diyarbakır ve dolayısıyla Güneydoğu Anadolu halkının gönlüne taht kuran bir yöneticiydi. Devletin, halkın yanında olduğunu hissettiren, devletin yetiştirdiği güçlü bir devlet karakteriydi." diye konuştu.

Karadeniz, Okkan'ın görev aldığı her yerde, özellikle Diyarbakır'da, halkla kurduğu gönül bağının ülkeyi bölmek isteyen hain terör örgütlerine fazla geldiğini vurgulayarak, "Bugün Anadolu'da bir değil, binlerce Ali Gaffar Okkanlar yetişti ve yetişmeye devam edecek. Türk milleti bu vatanperveri hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Acır, Belediye Başkanı Babaoğlu ve Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çalışkan da birer konuşma yaparak, Okkan ve tüm şehitleri rahmetle andı.

Konuşmaların ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. ???????Daha sonra Okkan'ın yakınları, protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehit emniyet müdürünün mezarına karanfil bıraktı.