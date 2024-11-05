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Şehit Emanetoğlu'nun adı, deniz polisi teknesinde yaşatılacak

Şehit Emanetoğlu'nun adı, deniz polisi teknesinde yaşatılacak
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YALOVA'da 3 yıl önce uygulama noktasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarpması ile şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adı, deniz polisine tahsis edilen ve yerli üretim olan teknede yaşatılacak.

YALOVA'da 3 yıl önce uygulama noktasında, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobilin çarpması ile şehit olan polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun adı, deniz polisine tahsis edilen ve yerli üretim olan teknede yaşatılacak.

Pandemi döneminde, 21 Mayıs 2021'de sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilin çarpması ile polis memuru Mustafa Emanetoğlu şehit oldu. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü 9'uncu Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitim Kursu'nun açılış töreninde, Şehit Mustafa Emanetoğlu'nun ismi, deniz polisine tahsis edilen tekneye verildi. Törene, Yalova Valisi Hülya Kaya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, şehidin babası Necati Emanetoğlu, annesi Zehra Emanetoğlu, eşi Merih Emanetoğlu ile kursiyerler katıldı. Mustafa Emanetoğlu'nun öz geçmişinin okunduğu törende, yakınları duygusal anlar yaşadı. Plaket takdiminin ardından Vali Kaya ile Emanetoğlu'nun ailesi, şehit polisin adının verildiği tekne ile tur attı.

'AYNI HEVES VE İRADEYLE ÇALIŞACAĞIZ'

Şehit polis memurunun hatırasını yaşatmak için tekneye isminin verildiğini belirten İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, "Yalova'da görev yaparken şehit olan meslektaşımız Mustafa Emanetoğlu'nun hatırasını yaşatmak için tören düzenledik. Bizler, inşallah vatanın, milletin birlik ve beraberliği içerisinde, bu işleri aynı heves ve iradeyle yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu. Emanetoğlu'nun eşi Merih Emanetoğlu, gözyaşlarını tutamayarak, "Vatan sağ olsun" derken, baba Necati Emanetoğlu ise "Herkese teşekkür ediyorum. Allah, polisimizi, askerimizi başımızdan eksik etmesin. Acı içindeyiz. Allah kimseye acı çektirmesin" diye konuştu. Öte yandan 9'uncu Dönem Gemi Adamı Branş Temel Eğitim kursuna çevre illerden katılan 20 memurun eğitimleri, 45 gün sürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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