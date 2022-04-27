Şehit edilen polisin davasında kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu bekleniyor

FATİH, İSTANBUL (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen suç çetesine yönelik operasyonda polis memuru Ercan Yangöz'ün (26) şehit edilip, 2 polisin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 'Çakal' lakaplı Fatih Özturan (47) ve oğlu Efe Özturan'ın (19) yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, olayla ilgili kamera kayıtları dosyası bilirkişiye gönderilerek rapor istendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Ekipler, 16 Haziran 2021 tarihinde, motosikletlerle şüphelilerin içinde olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilden açılan ateşle Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde görevli polis memurları Ercan Yangöz,, Abdülkadir Doğan (30) ve Sezgin Can Gürsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 6 yıllık polis memuru Ercan Yangöz şehit oldu.

Bu arkada 5'inci duruşmada kararın çıkması bekleniyor.