Şehit diplomatlar anıldı

TÜRKİYE'yi yurt dışında temsil ederken terör örgütleri tarafından şehit edilen Dışişleri Bakanlığı diplomatları, görevlileri ve aile fertleri, 18 Mart Şehitler Günü'nde Ankara'daki Dışişleri Şehitliği'nde törenle anıldı.

Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan Dışişleri Şehitliği'ndeki törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Şehitler için 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu. Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, terörün meşru olmadığını ve meşru gösterilemeyeceğini vurgulayarak, Vatan sevgisiyle her türlü tehdide kahramanca göğüs gererken şehadet makamına yükselen aziz vatanın bütün evlatları, ülkemizin engin tarihinin ve millet olmanın ayrılmaz bütünlüğünün nişanesi olmuşlardır. ASALA, PYDYPG, DAEŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin hain saldırılarında nice değerli vatandaşını kaybeden ülkemizin terörle mücadele sınavı, 70'li yıllarda bakanlığımız mensuplarına yapılan menfur suikastlerle başlamıştır. ASALA, sözde Ermeni Soykırımı İntikam Komandoları (JCAG), 17 Kasım, PKK gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, diplomatlarımız, kamu görevlilerimiz ile aile fertlerinden 41 insan şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz yaralanmıştır. Türk Dışişleri Bakanlığı teşkilatının yaşadığı bu trajedinin dünya diplomasi tarihinde eşi benzeri yoktur dedi.

Akçapar'ın konuşmasından sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına şehitliğe çelenk konuldu. (DHA)