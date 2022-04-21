Son dakika haber... Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan şehit çocuklarına sürpriz

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in çocuklarını ziyaret ederek, hediye verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bıyık, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 2017 yılında Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Tevlim'in emaneti olan çocukları evlerinde ziyaret ederek, ailesinin taleplerini dinledi.

Şehit çocuklarının kendisinden scooter talep etmesi üzerine Bıyık, çocukların bu isteğini yerine getirdi.

Kısa bir süre önce sünnet olan Talha Buğra'ya makam aracını da sünnet arabası olarak tahsis eden Bıyık'ın jestinden dolayı mutlu olduklarını belirten şehidin ailesi, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Bıyık'a teşekkür etti.

Bıyık, şehit çocuklarının her zaman elinden tutmaya devam edeceğini belirterek, "Şehit aileleri ve onların emanetleri bizim başımızın tacı. Şehidimizin emaneti olan yavrularımızın bizden taleplerini yerine getirmek boynumuzun borcu. Her zaman onların yanında olmaya ve ellerinden tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.