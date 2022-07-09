Şehit çocuğunun yamaç paraşütü ile uçma hayali gerçek oldu

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 6 yıl önce bayramın birinci günü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Genç'in oğlu Yunus Genç'in (17) yamaç paraşütü ile uçma hayali gerçek oldu. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün girişimleriyle Yunus Genç, yamaç paraşütü ile uçuş yaptı.

Hakkari'de 2016 yılında ailesiyle birlikte bayram ziyaretinden dönerken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan köy korucusu Mehmet Genç'in oğlu Yunus Genç, 2 ay önce İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'in yanına giderek Yüksekova semalarında yamaç paraşütü ile uçma hayali olduğunu söyledi. Keskin'in girişimiyle Yunus Genç'in hayali gerçek oldu. Yunus Genç, yamaç paraşütüyle uçtu.

Yamaç paraşüt pilotu Hasan Tur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün daveti üzerine geldiklerini belirtti. Bölgenin yamaç paraşütüne elverişli olduğunu söyleyen Tur, "Bölge yamaç paraşütü için çok müsait. Bu tarz faaliyetlerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. İran ve Irak'tan da yamaç paraşüt pilotlarımız burada uçmak için gelecektir. Herkesi buraya davet ediyorum. Burası harika bir coğrafya ve parkur olarak harika bir bölge. Yüksekova'da ilk defa yamaç paraşütünü uçurmak bizim içinde inanılmaz bir duygu oldu" diye konuştu.