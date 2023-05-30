Şehit Cemalettin Topçu'nun şahadeti kabri başında anıldı

Kastamonu'da şehit Cemalettin Topçu'nun şahadetinin 46. yılında kabri başında anma programı düzenlendi. Şehit ailesi, meslektaşları ve Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay'ın katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu.

Kastamonu'da şehit Cemalettin Topçu şahadetinin 46. yılında kabri başında anıldı.

30 Mayıs 1977 tarihinde Erzincan'da şehit olan kahraman Cemalettin Topçu şehadetinin 46. yıl dönümünde, Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde kabri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Anma programına, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, şehit ailesi ve meslektaşları katıldı. - KASTAMONU