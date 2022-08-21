Son dakika haber... Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tören

Son dakika haberlerine göre ŞİŞLİ'de geç saatlere kadar süren düğünün sahipleriyle yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Oltan Koca (35) için İstanbul İl Emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kuştepe Mahallesi'nde dün gece şikayet üzerine geç saatlere kadar süren düğünü sonlandırmak için giden bekçilerden olan Oltan Koca düğün sahipleri ile yaşanan arbedeye müdahale ettiği sırada yaralanmış, biber gazının da etkisiyle fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Evli ve 2 çocuk babası olan Oltan Koca için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit bekçi Oltan Koca'nın eşi Muhterem Koca, 2 yaşındaki kızı Güller ile 11 yaşındaki oğlu Ünsal Koca, aile fertleri ve polisler katıldı.

Okunan duaların ardından tören mangası ile alınan Oltan Koca'nın cenazesi, cenaze aracına konuldu. Şehit bekçi Koca'nın cenazesinin, memleketi Gümüşhane'ye götürülerek Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.