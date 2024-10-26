Üye Girişi
Haberler

Şehit Babür'ün cenazesi Samsun'a getirildi (2)

Şehit Babür'ün cenazesi Samsun'a getirildi (2)
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaplan Operasyonu'nda bir üs bölgesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür (30) Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu'nda bir üs bölgesinde rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Kander Babür (30) Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit Babür'ün naaşı, havalimanındaki törenden sonra Terme ilçesindeki Merkez Pazar Camisi'ne götürüldü.  Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit Babür Köybucak Mahallesi'nde yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenazeye Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Gökhan İÇKİLLİ/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Şırnak Samsun

İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı
İran'da güvenlik güçlerine saldırı: 10 asker hayatını kaybetti

İsrail'in misillemesi sonrası komşuya bir saldırı daha
Real Madrid Barcelona ilk 11'i! Real Madrid'in Barcelona maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bursaspor Kütahyaspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bursaspor Kütahyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Göztepe Trabzonspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Saatler ne zaman geri alınacak? Cumartesi hangi diziler var? 26 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler İbo Aslan maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.