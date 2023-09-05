Şehit babalarından Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Biçen'e ziyaret

Beypazarı'nda yaşayan şehit babaları, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen'e ziyarette bulundu.

Şehit babaları Alaattin Tiftik ve Lütfi Arkaç, kendilerini makamında kabul eden Biçen'e, kendilerine gösterilen duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti.

Şehit ve gazi ailelerinin başlarının tacı olduğunu belirten ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Biçen, "Vatanı için terör örgütleriyle mücadelede gözünü kırpmadan şehit düşen evlatlarımızı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Allah onlardan razı olsun. Tüm şehitlerimize Fatiha gönderiyorum." ifadesini kullandı.