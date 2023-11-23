ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMENİN KABRİNE, MESLEKTAŞLARI KARANFİL BIRAKTI

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, 7 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 7 aylık müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla yarın için anma etkinliği planlandı. Yarınki program öncesi Hamamözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil öncülüğünde çok sayıda okul müdürü ve öğretmenler Aybüke Yalçın'ın kabri başına gelerek dua edip mezarına karanfil bıraktı. Hamamözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Gürgil burada yaptığı açıklamada, "Hamamözü Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm personeli ile şehidimiz Aybüke Yalçın'ın mezarına geldik. Bizler de Aybüke Yalçın öğretmenimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi. (DHA)