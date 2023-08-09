Şehit ateşi Gaziantep'e düştü

Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir şehit oldu, acı haberi ailesine ulaştırıldı

GAZİANTEP - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, BTÖ mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, hastanede şehit oldu. Özdemir'in şehadet haberi Gaziantep'te ailesine ulaştırıldı.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz ateşi açıldı. Teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir hastaneye kaldırıldı. Özdemir, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Şehidin acı haberi Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Baba Bayram ve anne Fatma Özdemir ile diğer yakınları acı haber sonrasında gözyaşı dökerek feryat etti. Şehidin evinin bulunduğu apartman ve siteye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Uğur Özdemir'in yarın Gaziantep'te düzenlenecek resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.