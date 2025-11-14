Şehit astsubayın annesi: Gurbet kuşum uçtu gitti / Ek görüntü

Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27), Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Şehidin annesi Nurdan Karaca, fotoğrafını bir an olsun bırakmadığı oğlunun tabutuna sarılarak, Bana sarıl anne, sımsıkı sarıl diyordun. Geldim anneciğim, sarılıyorum. Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti diye ağladı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi, askeri uçakla Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirildi. Şehit Karaca'nın cenazesi, buradan da kara yoluyla toprağa verileceği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine götürüldü. Lüleburgaz'daki evinin önünde helallik alınan şehit Karaca için daha sonra Sokollu Mehmet Paşa Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adalet Bakan Yardımcısı Hürşit Yıldırım, Kırklareli Valisi Uğur Turan, şehidin annesi Nurdan ve babası Nedim Karaca, ağabeyi Bünyamin Karaca, yakınları, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'BANA SARIL DİYORDUN ANNE, GELDİM SARILIYORUM'

Cenaze namazı öncesi anne Nurdan, baba Nedim ve ağabey Bünyamin Karaca, şehit Karaca'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Nurdan Karaca, oğlunun fotoğrafını taşıyarak cenaze namazına geldi. Fotoğrafı tabutun önüne koyan Karaca, Bana sarıl anne, sımsıkı sarıl diyordun. Geldim anneciğim, sarılıyorum. Benim gurbet kuşum o. Sıladan gitti, uçtu gitti diye ağladı. Karaca'nın silah arkadaşları da törende gözyaşlarını tutamadı.Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaca, Lüleburgaz Şehitliği'nde toprağa verildi.