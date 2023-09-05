Şehit Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin İzmir'deki ailesine şehadet haberi verildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehadet haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin şehadet haberi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ailesine ulaştırıldı.
Sipahi'nin Kızılüzüm Mahallesi'nde yaşayan babası Nihat Sipahi'nin evine giden Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, sağlık ekipleri eşliğinde şehadet bilgisini verdi.
Daha sonra eve Türk bayrağı asıldı, taziye çadırı kuruldu.
Ailenin komşuları ve yakınları başsağlığı dileğinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası Sipahi'nin naaşı, yarın Kemalpaşa'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.