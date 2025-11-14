Haberler

Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Çorum'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’nin cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı.

Şehitler için Mürted Hava Üssü'nde gerçekleştirilen askeri törenin ardından, Çorumlu şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin naaşı Ankara'dan uçakla Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne getirilmek üzere havalandı.

Merzifon 5. Ana Jet Üssü'ne naaşı getirilen Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, helallik alınmak üzere Yaydiğin Köyü'ndeki baba ocağına götürüldü. Gözyaşlarının sel olduğu şehidin baba ocağında alınan helalliğin ardından Şehit İbbiği'nin naaşı Akşemseddin Camisi'ne getirildi.

Akşemsettin Camisi'nde şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlamak üzere Çorum Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
