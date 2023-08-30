ŞEHİT ASTSUBAY ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kilit Operasyonu'nda askeri aracın devrilmesi neticesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, (29) eşinin isteği üzerine Çorum'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın naaşı uçakla Merzifon Havaalanı'na, buradan da karayoluyla Çorum'a getirildi. Şehit Çalgay'ın cenazesi eşinin Buharaevler Mahallesi'nde bulunan evinin önüne getirilerek helallik alındı. Eşi Esmanur Çalgay şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınması sırasında şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan'da her şeyden habersiz olup bitenleri meraklı gözlerle izledi.

Şehidin cenazesi daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemsettin Camii'ne götürüldü.Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı,Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan,Sivil toplum kuruluş ve siyasi parti temsilcileri ile kalabalık vatandaşlar katıldı.

Öğle kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliğinde toprağa verildi.