Şehit Askerlerin Cenazeleri Memleketlerine Uğurlandı

Uludere kara yolunda otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın cenazeleri, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Şırnak- Uludere kara yolu, Balveren beldesi mevkinde meydana geldi. Askeri personeli taşıyan S.F.'nin (29) kullandığı 73 FE 108 plakalı otobüs, virajı dönerken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Piyade Uzman Çavuş Yunus Öztürk ile Sözleşmeli Er Muhammed Koçak'ın şehit olduğu belirlendi. 43 asker, muavin ve sürücü S.F. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü S.F. tedavisinin ardından gözaltına alındı. S.F.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.