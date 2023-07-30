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Şehit askerin çocuğu sünnet düğünü öncesi babasının mezarını ziyaret etti

Güncel Haberler

Ordu'da şehit askerin çocuğu Erdi Demirer (7), sünnet düğünü öncesi Vali Tuncay Sonel'in kendisine tahsis ettiği makam aracı ile babasının mezarını ziyaret edip, şehir turu attı.

ORDU'da şehit askerin çocuğu Erdi Demirer (7), sünnet düğünü öncesi Vali Tuncay Sonel'in kendisine tahsis ettiği makam aracı ile babasının mezarını ziyaret edip, şehir turu attı.

Şanlıurfa'da 4 Ekim 2016'da PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Erdi Demirer'in oğlu Çağan Demirer için Ordu'da sünnet düğünü yapıldı. Vali Tuncay Sonel, düğün için makam aracını Demirer'e tahsis etti. Balonlar ile süslenen makam aracı ile şehit babasının mezarına giden Demirer, burada dua etti. Daha sonra makam aracı ile şehir turu atan Demirer, Vali Sonel teşekkür etti ardından düğünün yapıldığı salona geçti. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tuncay Sonel Ordu Güncel Haberler

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