Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı - Haberler

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Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı

AA - Sedat Kara - Güncel
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Şehit asker Turgut Kurtçu, Hayrabolu'da kabri başında anıldı

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada 5 yıl önce şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde mezarı başında anıldı.

Şehit Kurtçu'nun Cambazdere Mahallesi Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

Törende İlçe Müftüsü Ramazan Karakaya tarafından Kurtçu ve tüm şehitler için dua edildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, İlçe Kaymakamı Mehmet Sülün, Belediye Başkanı Osman İnan ve vatandaşlar katıldı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Hayrabolu, Hisarcık, Şırnak, Şehit, Güncel, Haberler

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