Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesi Sevinçbey köyünde yaşayan şehit annesi Remziye Çetin'in (86), ölünce cenazesinin askerlerin omzunda uğurlanması vasiyeti yerine getirildi.

1992 yılında Şanlıurfa'da şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ekrem Çetin'in annesi Remziye Çetin, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin için Eğirdir ilçesi Sevinçbey köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, Eğirdir Kaymakamı Ömer Çimşit, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Ari, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit annesi Remziye Çetin'in, daha önce kendisini ziyaret eden protokolden talep ettiği, ölünce cenazesinin askerlerin omzunda uğurlanması vasiyeti yerine getirildi. Remziye Çetin'in cenazesi, Sevinçbey köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına getirildi. Remziye Çetin, şehit oğlu Ekrem Çetin'in mezarının yanına defnedildi.