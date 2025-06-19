Şehit annesinin 'oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması' vasiyetini polisler yerine getirdi

Erzurumlu şehit polis memuru Zekai Aktaş'ın iki yıl önce vefat eden annesinin oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması vasiyeti, polis ekiplerince yerine getirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 1995'te Karakoçan ilçesinde terör saldırısında şehit olan polis memuru Zekai Aktaş'ın adı memleketi Erzurum'da yaşatılıyor.

Şehidin 2 yıl önce 90 yaşında vefat eden annesi Raile Aktaş, oğlunun anısına hatıra ormanı oluşturulmasını ve adının bazı noktalara da verilmesini istedi.

Şehidin ismi şehadetinden 4 yıl sonra Yunus Emre Mahallesi'ndeki karakola verildi ancak 3 yıl sonra burası tasarruf tedbirleri kapsamında kapatıldı. Daha sonra şehit Aktaş'ın adı 2021'de Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki polis merkezine verildi. Burada görevli personel de iki yıl önce vefat eden şehidin annesinin, oğlunun adına hatıra ormanı oluşturulması vasiyetinin olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonrası Orman Bölge Müdürlüğünce tahsis edilen Erzurum-Ağrı kara yolundaki 20 dönümlük araziye 22 Mayıs'ta 1000 fidan diken polisler, Şehit Polis Memuru Zekai Aktaş Hatıra Ormanı oluşturarak şehit annesinin vasiyetini yerine getirdi.

"Vasiyeti öğrenen polis arkadaşlarımız böyle bir çalışma yaptı"

İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AA muhabirine, ekiplerinin şehitlerin hatıralarını yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Zekai Aktaş'ın yol uygulaması görevindeyken şehit olduğunu belirten Yırtar, "Daha önce polis merkezimize ismi verilmişti fakat rahmetli annesinin hatıra ormanına adının verilmesi şeklinde vasiyetinin olduğunu da öğrenen arkadaşlarımız böyle bir çalışma yaptı." dedi.

Güzel bir orman oluşturduklarını ifade eden Yırtar, "İnşallah fidanlar ormana dönüşecek. Aradan 30 yıl geçmesine rağmen acıları hala devam ediyor. (Kardeşleri) Annelerinin vasiyetini yerine getirdiğimiz için çok mutlu oldular, onların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk." diye konuştu.

"Bu fidanların dikildiği gün burası bayram yeri gibiydi"

Şehit Aktaş'ın 63 yaşındaki emekli makinist abisi Mükremin Aktaş da polis ekiplerinin annesinin ölmeden önceki isteğini yerine getirdiği için mutlu olduklarını anlattı.

Kardeşinin mezarının Yeni Asri Mezarlığı'ndaki Polis Şehitliği'nde olduğunu hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Ailemizin ısrarıyla Gölbaşı'ndaki karakola ismi verildi, memnun olduk ama annemin 'hatıra ormanı olması' şeklinde bir isteği daha vardı. Adının verildiği polis merkezinden beni aradılar ve böyle bir düşünceleri olduğunu söylediler, sağ olsun Orman Bölge Müdürlüğümüz bu alanı uygun gördü. Bu fidanların dikildiği gün burası bayram yeri gibiydi, polisler eşleri ve çocuklarını buraya getirmişlerdi, birer hatıra ağacı diktiler. Bize de düşen bunu yaşatmak. Fazlasıyla memnun olduk. Bura oluşturulduktan sonra 3-5 kez de geldim. Burayı sürekli takip edeceğiz, kontrolümüzde olacak. İnşallah bu ağaçlar büyüyecek ve güzel bir yer olacak."

Aktaş, "Bu (hatıra ormanı) rahmetli annemin vefat etmeden önceki son isteklerinden birisiydi, polis merkezi personeli sağ olsun bunu yerine getirdi. Annem yaşasaydı, gözyaşlarını tutamazdı, yaşına rağmen buraya gelmek isterdi." ifadelerini kullandı.