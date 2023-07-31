Şehit Annenin ve Bebeğinin Mezarı Başında Anma

2018 yılında terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlamanın sonucunda şehit düşen annesi Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan bebek, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mezarları başında anıldı. Şarkışla Kaymakamı ve Belediye Başkanı da anma törenine katıldı.