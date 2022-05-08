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Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

AA - Serkan Güner - Güncel
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Şehit annelerine Anneler Günü ziyareti

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçaslan, yazılı açıklamasında, Anneler Günü'nde, vatan uğruna evlatlarını feda eden şehit annelerini unutmadıklarını belirtti.

Türk milletinin, vatanın ve anneliğin kutsal olmasıyla özdeşleştirildiğini vurgulayan Kılıçaslan, "Vatan ve millet yolunda şehadete kavuşan evladı için 'Vatan sağ olsun' diyen annelerimizin ellerinden öpüyor, hürmet ve saygılarımızı iletiyoruz. Başta şehit annelerimiz olmak üzere ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ahirete irtihal etmiş olanları rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Serkan Güner - Güncel

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