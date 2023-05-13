Şehit anneleri ve eşleri Anneler Günü programında bir araya geldi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, şehit anneleri ve eşlerinin katılımıyla Anneler Günü programı düzenledi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, şehit anneleri ve eşlerinin katılımıyla Anneler Günü programı düzenledi.

Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki programda konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, "Kıymetli şehit analarımız, şehitlerimizin gözü yaşlı yetimlerinin anaları, gazilerimizin anaları ve gazi analarımız, Anneler Günü'nüz kutlu olsun." dedi.

Türkiye'de yarın anneleri yakından ilgilendiren bir seçimin yapılacağını belirten Aylar, şöyle devam etti:

"Bu seçimin bir tarafında anneleri ağlatanlar, annelerin ve evlatlarının canlarını yakanlar, anneleri evlatsız bırakanlar, bir tarafında bizzat teröristlerin kendileri, terör sevicileri ve yandaşları var. Allah kimseyi vatan sevgisinden mahrum etmesin. Anneler Günü'nde annelerimizin gözlerine iyi bakın. Bu annelerin duasından mahrum olmayın. Gelecekteki her şehit haberini duyduğunuzda vicdan azabı duymak istemiyorsanız teröristler ve terör yandaşlarından uzak durun."

Konuşmaların ardından, programa katılan şehit anneleri, eşleri ve yakınlarına karanfil ile hediye takdim edildi.

Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, şehit yakınları ve gaziler katıldı.