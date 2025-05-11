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Şehit anneleri İstanbul'da Anneler Günü'nde evlatlarının kabrini ziyaret etti

Şehit anneleri İstanbul'da Anneler Günü'nde evlatlarının kabrini ziyaret etti
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Şehit anneleri, İstanbul'da Anneler Günü'nde çocuklarının mezarına ziyarette bulundu.

Şehit anneleri, İstanbul'da Anneler Günü'nde çocuklarının mezarına ziyarette bulundu.

Edirnekapı Şehitliği'ne eşleri, çocukları ve torunlarıyla gelen anneler, şehit çocukları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Çocuklarının kabrini temizleyen anneler, mezarlıktaki çiçekleri suladı.

Duygusal anların yaşandığı mezarlığa gelen Nuray Yaylan, oğlu Mehmet Yaylan'ın 1996'da Elazığ'da teröristlerle yaşanan çatışmada şehit olduğunu söyledi.

Yaylan, kuyumculuk yapan oğlunun hayatı seven biri olduğunu belirterek, "Oğlum yok. Elden bir şey gelmiyor, üzülmekten başka. Ne yapalım hayat devam ediyor. İnsanın yüreğine oturan şeyler var. Oğlum, 'Bana bir şey olursa gelip başıma ağlarsan ben o zaman ölürüm anne.' dedi. Ben ona söz verdim. Tabii ki ağlıyorum, ağlamayan bir anne olmaz. Koyu Galatasaraylıydı. 20 yaşında sevdiği vardı, alamadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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