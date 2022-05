İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - İnegöl Belediyesi ile İnegöl Kaymakamlığı iş birliğinde Anneler Günü etkinlikleri kapsamında şehit anneleri için kahvaltı düzenlendi.

Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılma Gürel ve Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş'un da katıldığı programda, şehit annelerinin günü kutlandı.

Kahvaltı sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün anneler günü vesilesiyle bir aradayız. Tüm annelerimizin gününü tebrik ediyorum. Tabi ki bu bir güne sığdırılamaz ancak hatırlamak ve hatırlanmanın da kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hayat bir yandan devam ediyor ve edecek. Önemli olan bulunduğumuz anı yaşıyoruz. Bu anın içerisinde mutlulukları, birlik beraberlikleri çıkarmak, sevinçleri arttırmak. Davetimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızda ve destekçiniz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel ise "Tüm annelerimizin anneler gününü tebrik ediyorum. Ama özellikle burada bir araya geldiğimiz şehit anneleri ve yakınlarını özellikle tebrik ediyorum. Allah rahmet eylesin şehitlerimize. Her Müslüman için şehitlik murattır. Bu sebeple her Türk askerinin şeref madalyasıdır şehadet. Sizler de o şeref madalyalarını taşıyan şehitlerimizin aileleri olarak bizler her zaman yanınızdayız" ifadelerinde bulundu.

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan da "Bugün anneler günü. Anne demek bizim için, kültürümüz ve inancımız için dünyadaki en kıymetli varlıklarımız. Rabbim hayatta olan annelerimize sağlık ve sıhhat versin. Ebediyete irtihal etmiş olan annelerimizin de mekanını cennet eylesin. Biz cenneti annenin ayağının altında bilen bir inancın mensuplarıyız. Annelerimizi sadece bir gün değil 365 gün başımızın üzerinde taşıyan bir milletiz. Bu manada en kıymetli annelerimiz, evlatlarını bu vatan için feda edebilmiş ve onurla şehit annesiyim diye arkamızda dağ gibi duranlardır. Şehit annelerimizin de anneler gününü kutluyorum. Bugünü de özellikle sizlerle geçirmek istedik. Her daim kapımız, gönlümüz sizlere açık. Biz sizin emrinizdeyiz. Tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyor ve sizlerin nezdinde tüm annelerimizin gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Şehit annelerine günün anısına karanfil hediye edildi.

Bültenler / Güncel