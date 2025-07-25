AKUT Gönüllüsü İlker Onarıcı, Kahramanmaraş Depreminde 17 Kişiyi Kurtarmış

ESKİŞEHİR'de çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı'nın (53), Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alarak, ekibiyle birlikte 17 kişiyi sağ kurtardığı öğrenildi.

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan yangına müdahale sırasında şehit olan aikido eğitmeni AKUT gönüllüsü İlker Onarıcı'nın cenazesi, dün Ankara'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bankacılık ve emlakçılık sektöründe çalıştıktan sonra emekli olup, sporla uğraşan ve aikido eğitmenliği yapan orman şehidi İlker Onarıcı'nın kardeşi Barış Başçı, ağabeyinin aynı zamanda 15 yıldır AKUT gönüllüsü olduğunu söyledi. Barış Başçı, "Maraş ve İzmir depremlerine gitti. Kedi kurtarma operasyonlarına bile katıldı. Kahramanmaraş depreminde 3 gün boyunca aç susuz bir şekilde ekibiyle birlikte çalıştı. O süre zarfında 3 gün boyunca 17 kişiyi enkaz altından sağ kurtardılar. Çadırda, o soğukta yattılar, kalktılar. Bunca eziyete normal bir insan katlanamaz, hiç kimse katlanamaz. Ama işte bir can söz konusu olunca insanlar canını ortaya koyuyor. ve maalesef de bunu canıyla ödeyenler de oluyor. Sözün bittiği yerdeyiz" dedi

'YANGINA GİDECEĞİNİ ANNEME BİLE SÖYLEMEMİŞ'

Barış Başçı, ağabeyinin kimseye haber vermeden Eskişehir'e gittiğini belirterek, "Yangına gideceğini anneme bile söylememiş. 'Operasyona gidiyoruz' demiş sadece. Bunun gibi bir söylemde bulunup da gittiği ve çok şükür hani kılına zarar gelmeyecek şekilde dönerek gittiği birçok operasyon oldu. Önce biz Bilecik'e gittiğini öğrendik. Oradaki yangından sonra Eskişehir'e ulaştıklarını öğrendik. Orada işte en son ekip arkadaşlarından birisinin paylaştığı görüntüde de zaten açıkça görünüyor. Rüzgar yön değiştirince kaçmaya başlıyorlar. Araçla belli bir yere kadar kaçabiliyorlar. Ondan sonra bir mağara girişi gibi çok kuytu bir kayalığın oraya sığınıyorlar. Orada da maalesef can veriyorlar" diye konuştu.

Barış Başçı, ağabeyinin 18 yaşındaki kızının üniversite sınavında ilk 16 bine girdiğini anlatarak, "Ankara Üniversitesi'nin pek çok bölümlerine girme başarısını gösterdi. Tercihini ona göre yapacak. İnşallah babasını da bizi de gururlandıracak" dedi.

Haber-Kamera: Gizem CENGİL-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,