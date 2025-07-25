AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın babası: Oğlumun hayatı bütün planları hep yarım kaldı

ESKİŞEHİR'deki orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü Tekin Enes Sarıyıldız'ın (24) babası Tekin Sarıyıldız, "Oğlumun hayatı, bütün planları hep yarım kaldı. 10 tane arkadaşıyla beraber el ele tutuşup gittiler. Bir tane hayat kurtarabilmek için kendi hayatlarından vazgeçti o çocuklar" dedi.

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp, Afyonkarahisar sınırına geçen orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsünden Gazi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü son sınıf öğrencisi Tekin Enes Sarıyıldız'ın cenazesi, dün Ankara'da düzenlenen törenden sonra toprağa verildi. Sarıyıldız'ın 6 yıldır AKUT gönüllüsü olduğu ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde de kurtarma çalışmalarında görev aldığı öğrenildi. Mezuniyetine tek ders kalan Sarıyıldız'ın, hayvansever olduğu, yeniden sınava hazırlanarak Veterinerlik Fakültesi okumak istediği belirtildi.

'BİLECİK'TE SANIYORDUM'

Tekin Enes Sarıyıldız'ın babası Tekin Sarıyıldız, oğlunun görevleri sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "18 yaşını doldurduktan sonra hemen formu doldurup AKUT'a göndermişti. Çok seviyordu aşırı da seviliyordu zaten. Bir zamanlar AKUT'un en küçüğüydü, maskotuydu. Zaten dört gözle bekliyordu görev çıksa da gitsek diye. Bir çağrı gelir gelmez gitti. Bize Bilecik dedi; ama orada karar değiştirilmiş, Eskişehir'e gitmişler. Zaten haberlerde görünce ben de 'Benim oğlum Bilecik'te nasıl olsa' diyerek, hiç üstüme alınmadım. Ama acı haber sonradan geldi maalesef. Ulaşmaya çalıştık, bilgi almaya çalıştık. Sonra bize acı haberi verdiler ama o ilk acı haber, gerçekten çok acı oluyor" dedi.

'EL ELE TUTUŞUP GİTTİLER'

Sarıyıldız, Enes'in tekrar üniversite okumak istediğini belirterek, "Tek dersi vardı. Hayali yarım kalan her şeyi tamamlamaktı herhalde, eğitimini tamamlamak, bir daha sınava gidip veteriner olmayı istiyordu. Hayvanları falan çok sevdiği için veterinerlik istiyordu. Bana 'belki bir daha girerim baba sınavlara' diyordu. 'Veterinerlik okusam bana izin verir misin' diye sordu birkaç defa. Ben de Ankara'da olmak koşuluyla olur oğlum dedim. Seve seve göndereyim seni dedim. Vardı hayalleri, dediğim gibi oğlumun hayatı, bütün planları hep yarım kaldı. Hepsi yarım kaldı. Şimdi inşallah orada mutludur, gittiği yerde mutludur. 10 tane arkadaşıyla beraber el ele tutuşup gittiler" diye konuştu.

'HER OPERASYONA GİDERDİ'

Baba Sarıyıldız, oğlunun 6 Şubat depremlerinde de görev aldığını söyleyerek, "Her çıkan operasyona giderdi. Depreminden tut seline, doğada aramalara. Zaten sayısız hayvan kurtardılar. Maalesef yani işte öyle şeyler var ki bu kurtardıkları hayvanları da hiç kimse sahiplenmiyordu. Ceplerinden para verip tedavi ettirirlerdi. Tamamen gönüllü. En ufacık bir maddi çıkarları yok bunda. Hepsi gönüllü, hepsi pırıl pırıl, hepsi gerçek vatan evlatları. Canlıyı canlı olarak görüyordu. Ağacı da canlı görüyordu. Böceği de canlı görüyordu. Hayvanları, her şeyi, insanı da tabii ki. Bir tane hayat kurtarabilmek için kendi hayatlarından vazgeçti o çocuklar, hepsi de" diye konuştu.

'ÇOK BÜYÜK ACI'

Tekin Sarıyıldız, Enes'in bir diğer şehit AKUT gönüllüsü Alperen Özcan ile sıkı arkadaş olduğunu söyleyerek, "Savaş artık düşmanla çatışmak değil. Alev de bir düşman. Hem de azılı bir düşman, acımasız bir düşman. Deprem de bir düşman. Bunlarla savaşan insanlarımız da Türkiye'nin en kahraman insanları. Ama artık bunları insan odaklı değil de teknoloji odaklı çözmemiz gerekiyor. Uçak mı alınacak? Depremlere çare mi bulunacak? Sellere çare mi bulunacak? Bir şeyler yapması gerekiyor bütün yetkililerin. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu çocuklar çok daha iyisine layıktır. Vatan sağ olsun, tabii ki sağ olsun. Şehitliğin bir onuru var ailemizin üzerinde. Ama acısı, acısını tarif edemem size. Gerçekten çok büyük bir acı. Eşim hala kendinde değil" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Canberk Öztürk/ANKARA,