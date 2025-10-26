Çankırı'da Şehit Annesinin Altınlarını Gasbeden Şüphelilerden Biri Yakalandı

ÇANKIRI'da, girdiği evde şehit annesi S.Ç.'nin (85) altınlarını gasbeden 2 şüpheliden 1'i yakalandı, diğeri aranıyor.

Olay, Çerkeş ilçesine bağlı Bayındır köyü Kürüz Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, hırsızlık için gece saatlerinde çocuklarını şehit veren S.Ç. (80) ve S.Ç.'nin yaşadığı eve pencereden girdi. Evde aileyle karşılaşan şüpheliler, anne S.Ç.'nin üzerindeki altınları zorla alarak kaçtı. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından tespit edilen şüphelilerden Y.Y.'nin (27) aile yakını olduğu belirlendi. Y.Y., Ankara'da yakalanıp, ilçeye getirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Y.Y.'ye ev hapsi verildi. Olaya karışan diğer şüpheli E.D.'nin (41) yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi.