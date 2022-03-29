Şehit ailelerinden Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu'na ziyaret

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dönmez ve şehit aileleri, belediye tarafından Asri Mezarlık içerisinde bulunan şehitlikte yapılan düzenleme çalışmaları dolayısıyla Helvacıoğlu'na teşekkür etti.

Helvacıoğlu, şehitlerin hatıralarını yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Şehitlikte güzel bir çalışma yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize ve Keşan'ımıza yakışan bir düzenlemeyi birlikte hayata geçirdik. Vatan savunması için canını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerlilerimiz olmaya devam edecek. Dernek başkanımız Ferhat Dönmez ve şehit ailelerimize teşekkür ediyor, aziz şehit ve gazilerimizi sevgi saygı ve hürmetle yad ediyoruz."