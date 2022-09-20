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Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu

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Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere destek olmak amacıyla Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri ve gazilere destek olmak amacıyla Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre müdürlük Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şube müdürlüğünün kent için hayırlı olmasını diledi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitleri rahmet ve saygıyla andığını, hayatta olan gazilere sağlık ve mutluluk dilediğini belirtti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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